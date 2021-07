COLUMN. “De vaccin-nachtmerrie: na drie kwartier vergeefs zoeken stap ik terug in de auto. Zónder prik”

Hangen zonder hangmat. Dat is wat columniste Jo Verhenne deze zomer doet. Jo is bio-ingenieur, maar dat is slechts een fractie van haar leven. Ze is ook scenariste, cabaretier, bedenkster, en – niet te onderschatten – moeder van drie. In haar column beschrijft ze haar belevenissen vanuit een bijzonder aanstekelijk perspectief: ga vooral eens mee ‘Hangen met Jo’.

Mijn vrienden zeiden dat ze het vaccinatiecentrum makkelijk gevonden hadden, en dat ik het zeker ook wel zou vinden. Niet dus. Mijn tijdslot start binnen twee minuten en ik rijd met okselvijvers op de Loop, het afrittencomplex rond de Expo in Gent. Twee keer rijd ik alle afritten voorbij zonder succes. The Loop kon ook The Blairwitch Project heten. Welk ­rijvak ik ook kies, ik kom ­steevast weer op hetzelfde punt uit.

Uiteindelijk vind ik de afrit naar de Expo en kom ik op een parking terecht. Ik vergat dat je makkelijke kledij moest aandoen en snijd in de auto nog snel een gat in mijn lichtblauwe trui ter hoogte van mijn rechterbovenarm. Ik bedenk me dat ik een stijve arm zal hebben, en dat ik beter mijn linkerarm laat vaccineren. Ik knip ook een gat in de linkermouw. Ik heb het warm. Zou ik koorts hebben? Misschien heb ik wel corona? Straks sterf ik aan dat vaccin. Ga ik die ene uitzondering zijn op de regel? “Ja kijk, mevrouw, normaal komt dat dus nooit voor.”

Mijn tijdslot is al lang ingegaan als ik de auto uitstap. Er is chaos. Overal lopen mensen kriskras door elkaar. De parking is immens en het is een raadsel waar ik naartoe moet. Na drie kwartier zoeken en niet vinden, stap ik uiteindelijk terug in de auto en rijd ik naar huis, zonder prik.

Ik word wakker en bedenk dat ik vandaag mijn vaccin krijg. Vandaar de droom! Ik doe mijn lichtblauwe trui aan, rijd naar de Loop en volg de borden Expo – parking vaccinatiecentrum. Bij de parking begeleiden drie stewards mij tot aan mijn parkeerplaats. Ik krijg zin om te claxonneren omdat ik mede dankzij hen zo netjes geparkeerd heb. Twee andere stewards tonen de weg naar het vaccinatiecentrum. Je moet verdomd veel moeite doen om hier verloren te ­lopen. De frequentie van begeleiders gaat nu fel omhoog. Om de drie meter staat iemand klaar om je door te loodsen naar de juiste rij, het juiste vakje, met de juiste papieren. Stel je voor dat je je hele leven lang zo begeleid wordt!

Twintig minuten later sta ik gevaccineerd weer buiten. ’s Avonds vraagt een vriendin waar ze morgen precies moet zijn voor haar vaccinatie. “Oh, je vindt het wel”, zeg ik eerst nonchalant. Daarna haal ik er toch de routekaart bij en ­vertel ik haar terloops dat ze zeker geen gaten in haar trui moet knippen.