Nog geen vierentwintig uur na de uitschakeling van de Rode Duivels op EURO2020 trok Thibaut Courtois al opnieuw zijn sportschoenen aan. Ditmaal niet om een Madrileens of Duivels doel te verdedigen, maar wel om een padelballetje te slaan in Alken. Een opvallende toeschouwer was de moeder van Standard-verdediger Zinho Vanheusden.