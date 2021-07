Marie Verhulst over haar papa: “Hij verdient mooi afscheid in Samson & Gert”

Gert Verhulst is nog steeds - een beetje - het baasje van Samson. De afscheidstournee waarin hij afzwaait en zijn dochter de scepter overneemt, werd door corona uitgesteld. Er staan nog 45 concerten gepland: “Mijn vader verdient dat mooie afscheid”, zegt Marie Verhulst aan ANP

“Een paar maanden was ik het extra baasje, maar toen kwam die lockdown”, zegt Marie Verhulst. “Er zijn al veel shows geweest, maar de allerlaatste is toch het bijzonderst voor hem.”

Verhulst zelf popelt ook om opnieuw op te treden. “Onze liedjes worden beluisterd, de kinderen kijken naar het programma, maar het rechtstreeks contact is er niet. Die feedback is heel belangrijk: kinderen zijn eerlijk over hoe ze iets vinden. Hun live reactie heb ik nog nooit écht gehad.”

Er komt ook een nieuw album aan met tien oude nummers en twee nieuwe liedjes. “Ik hoop dat we dan snel kunnen gaan toeren.”