De berichtendienst WhatsApp waarschuwt gebruikers van niet-ondersteunde versies van de chatapp. Diensten als GB WhatsApp of WhatsApp Plus - die door Whatsapp niet erkend zijn - bieden meer functies, maar het kan je ook duur te staan komen. “Gebruikers van die diensten zullen wij blokkeren, omdat het niet in overeenstemming is met onze gebruiksvoorwaarden.”