Zus Britney Spears met de dood bedreigd: “Stop alsjeblieft”

Jamie Lynn Spears en haar twee kinderen worden met de dood bedreigd. Dat schrijft het zusje van Britney in haar Instagram Stories.

“Ik respecteer dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten, maar kunnen we alsjeblieft stoppen met doodsbedreigingen, vooral de doodsbedreigingen aan kinderen”, aldus Jamie.

De actrice, bekend van haar rollen in de Nickelodeon-series Zoey 101 en All That, zegt niet waarom ze met de dood wordt bedreigd maar vermoedelijk gaat het om fans van Britney die vinden dat ze te lang heeft gezwegen over de situatie van haar zus. Die is verwikkeld in een langlopende strijd om het curatorschap van haar vader te ontbinden. Tijdens de veelbesproken hoorzitting van vorige week haalde Britney ook uit naar haar familie.

Maandag reageerde Jamie in een video op Instagram voor het eerst op de wens van Britney om van het curatorschap van haar vader af te komen. Hierin vertelt Jamie volledig achter haar zus te staan.

