Uw krant zet vanaf vandaag de zomer in. Dagelijks krijgt u van ons een extra zomerreportage over de meest uiteenlopende onderwerpen. Die variëren van de Chaussée d’Amour over legendarische discotheken tot een terugblik op de Pukkelpop-storm, in augustus 10 jaar geleden. Hieronder krijgt u alvast een voorproefje van onze zomer vol leesplezier.