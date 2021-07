Silvio Berlusconi, Roman Abramovich en Giorgio Armani zijn persoonlijke vrienden. Net zoals de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, die zo vriendelijk was de competitie voor hem een weekje in te korten. Tegen Engeland hoopt Andriy Shevchenko (44) te laten zien dat hij naast voetbalgrootheid en meesternetwerker ook een uitmuntende bondscoach is.