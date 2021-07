© Pool via REUTERS

De Rode Duivels zullen dit jaar geen Europees kampioen worden. België botste vrijdag in de kwartfinales in München op Italië (2-1). “De overheersende gevoelens bij mij zijn droefheid en teleurstelling voor mijn groep die zich vanaf het begin heeft ingezet en zeer betrokken is geweest”, reageerde bondscoach Roberto Martinez op de persconferentie na afloop.