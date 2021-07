Nacer Chadli kreeg nog eens zijn kans van bondscoach Roberto Martinez, maar moest bijna meteen weer naar de kant met een blessure. In minuut 69 kwam Chadli Meunier vervangen en amper vijf minuten later, in minuut 74’, moest hij geblesseerd weer gewisseld worden. Dennis Praet kwam de onfortuinlijke Chadli vervangen. De kortste invalbeurt van het toernooi?