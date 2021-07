Hasselt

Van de ruim 570.000 Limburgers die al uitgenodigd zijn voor een vaccin, lieten er 42.000 hun uitnodiging links liggen. In Maasmechelen negeert één op de zeven zijn uitnodiging, in Genk is dat één op de acht. Genkse huisartsen gaan vaccintwijfelaars opbellen om de vaccinatiegraad op te krikken.