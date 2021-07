Dorien wint titanenstrijd in ‘Blokken’ en haalt 5.000 euro voor Kom op tegen Kanker

Het was al haar derde aflevering deze week, maar Dorien was nog fris genoeg om het tegen Jeroen op te nemen. Hij was met negen afleveringen de beste kandidaat van het afgelopen seizoen. Het werd razend spannend in deze strijd tussen de titanen. Pas bij de allerlaatste vraag viel de beslissing, nadat Jeroen eerder in de voorlaatste vraag foutief ‘Patrick’ had gezegd, toen gevraagd werd naar titel van de nudistenfilm ‘De Patrick’ met Kevin Janssen in de hoofdrol. Dorien wist het antwoord wel, en was ook de snelste bij de laatste vraag mét een correct antwoord. Met 900 punten – Jeroen had er 730 – mocht ze het laatste woord raden. Na even puzzelen vond ze het: cocktail en won ze de hoofdprijs: een reis voor twee personen naar het Zweedse Lapland.

Bij elk geraden woord belandde er ook 1.000 euro in de pot voor Kom op tegen Kanker. Een keer werd het woord niet gevonden deze week. Daarom gooide het programma er nog 1.000 euro bovenop, waardoor de teller uiteindelijk op 5.000 euro landde. Nu gaat Blokken even met vakantie, tot op 30 augustus het nieuwe seizoen van start gaat.

(eadp)