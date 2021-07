Vancouver

Het westen van Canada kreunt onder een ongekende hittegolf, met lokaal temperaturen van 49,5 °C. Een dorpje ging bijna volledig in vlammen op door oprukkende bosbranden. “Normaal hebben we hier kwakkelzomers zoals in België, nu is 30 graden al lekker fris”, puft de uitgeweken Hasseltse Ingrid Beeken.