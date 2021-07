De verrassende opstelling van de Rode Duivels: met De Bruyne en Doku, zonder Eden Hazard

Roberto Martinez wilde vooraf geen uitsluitsel geven over de paraatheid van Kevin De Bruyne (enkel) en Eden Hazard (hamstring). Die eerste geraakte wel fit en start in de basis. Eden Hazard zit in de tribune. Jérémy Doku begint in zijn plaats in de basis, ten koste van Yannick Carrasco. Bij de Italianen zitten er geen verrassingen in de opstelling.

“Neen, het is geen spel om de Italianen niet wijzer te maken”, aldus de bondscoach donderdagavond over De Bruyne en Hazard. “Het is gewoon dat we het niet weten. We werken elke dag keihard om hen speelklaar te krijgen. Ik zeg het al van het eerste moment: het is een race tegen de tijd die we hopen te winnen. Maar het wordt niet makkelijk. Een spierblessure bij Eden en de ligamenten die zijn geraakt bij De Bruyne. Het wordt een beslissing van de laatste minuut. Het is een medische beslissing, geen sportieve. Voor Eden wordt het moeilijker om Italië te halen dan voor Kevin.”

De bondscoach kreeg gelijk. KDB geraakte fit, terwijl Eden Hazard de race tegen de klok niet won. Hij zit zelfs niet op de bank. Verrassend is dat Yannick Carrasco niet de vervanger is van Eden, Jérémy Doku krijgt wel zijn kans.

De elf basisspelers:

Doel: Courtois

Verdediging: Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen

Middenveld: Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard

Aanval: De Bruyne, Lukaku, Doku

Geen verrassingen in Squadra

Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile en Insigne

Coach Roberto Mancini heeft geen wit konijn uit de hoed getoverd. Chiellini is fit en neemt achterin zijn plaats in om met Lukaku te bikkelen. Verrati blijft in de basis zodat Locatelli op de bank begint. Chiesa krijgt zoals verwacht voorin de voorkeur op Berardi.

