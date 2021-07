Ze zijn met zovelen dat het een woord is geworden: Italo-Belgen. Maar vrijdagavond staan ze voor een tweestrijd bij Italië-België in de kwartfinale van het EK voetbal. Deze bekende landgenoten van Italiaanse afkomst laten alvast in hun landkaarten kijken: supporteren ze voor het oude of het nieuwe vaderland? Italo of Belg, tijd om kleur te bekennen.