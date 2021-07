Dat Italianen van voetbal houden wisten we al, maar ook hun gletsjers liggen hen na aan het hart. In het noorden van het land zetten ze alles op alles om de Presena-gletsjer te redden. Net zoals de voorbije jaren wikkelen ze 120.000 vierkante meter van de gletsjer opnieuw in met witte doeken. Zo hopen ze de gletsjer te beschermen tegen de zon. De hele operatie duurt een goede maand.