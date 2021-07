Ham

De lenteactie die door de gemeente Ham en Unizo Ham werd georganiseerd om het lokaal winkelen te stimuleren is afgelopen. “Uiteindelijk hebben we in onze geluksboxen 1450 omslagen met telkens 5 verschillende kassatickets van handelaars uit Ham mogen ontvangen”, zegt schepen van lokale economie, Nico Engelen. “Dit zijn bijna 500 omslagen meer dan tijdens de eindejaarsactie in 2019.”