Hollerbach kreeg in Horst vooral een goed beeld van wat de jongeren in hun mars hebben. — © JEFFREY GAENS

Na vijf dagen zwoegen in Horst zijn de Kanaries weer in Sint-Truiden. “Tevreden? Zeker. Al is het moeilijk om een systeem op punt te zetten als je weet dat de kern nog zal veranderen”, vertelde coach Bernd Hollerbach, die tijdens de busrit naar huis voor ons de plussen en de minnen opsomde van de stageweek.