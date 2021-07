Speelse kijktochten in Gallo-Romeins Museum

Bij aankomst in het museum krijgen de deelnemers een mooi boekje (met stickervel). Daarmee gaan de kinderen en hun (groot)ouders op verkenning in de permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’. Onderweg voeren ze allerlei kijkopdrachten uit. Hierbij staat de collectie van het museum centraal.De tocht eindigt bij een grote zoekplaat vol figuren uit die lang vervlogen tijden. Ze werd getekend door illustrator Michaël Olbrechts. De uitdaging? Alle ‘vriendjes’ terugvinden die ze tijdens hun reis door de tijd hebben gemaakt: het oermeisje Ayla, Abbo de Galliër, de Romeinse jongen Tulio... Iedereen krijgt een poster met de zoekprent mee naar huis. Schepen van Cultuur An Christiaens: "Schatten van Vlieg is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om families op een laagdrempelige manier vertrouwd te maken met cultuur. Ook dit jaar doet het Gallo-Romeins Museum mee. De zoektochten zijn tot in de puntjes verzorgd. Ze zijn een vaste waarde in ons aanbod, elke zomervakantie opnieuw. Vorig jaar bereikten we meer dan 2300 kinderen! Het was een enorm succes."De zoektochten zijn er tot 31 augustus. Deelname is inbegrepen in de toegangsprijs.