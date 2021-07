PXL-Healthcare verpakt in gigantische Belgische driekleur

De prestaties van onze Rode Duivels op het EK laten niemand koud . Meer en meer Belgische vlaggen verschijnen in het straatbeeld. Sinds vanmiddag is het oud moederhuis in Hasselt (nu het gebouw van PXL-Healthcare) ondergedompeld in de Belgische driekleur. De vlag van maar liefst 50 op 13 meter kwam tot stand door een initiatief van SINGER België en de helpende handen van een aantal gemotiveerde vrijwilligers.

De naaimachines hebben overuren gedraaid in Zonhoven om ook voor dit EK opnieuw een gigantische vlag te naaien. Een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben zich twee weekends lang uit de naad gewerkt om alles genaaid te krijgen. Ook de leerlingen van basisscholen in de omgeving droegen hun steentje bij en zorgden voor persoonlijke aanmoedigingen voor onze Duivels op de vlag. Op zondagavond, vlak voor de match tegen Portugal, werd het even spannend. “Maar echte twijfel aan onze Rode Duivels was er nooit,” lacht Koen Evers. “Op dat moment hebben we zelfs nog extra stof bijbesteld omdat we niet genoeg hadden!” aldus de zaakvoerder van BEFRAKO, distributeur van SINGER naaimachines in België. Dinsdag 29 juni werd de Belgische vlag afgewerkt. Het was een race tegen de klok, maar het resultaat mag er zijn: een enorme vlag van om en bij de 650m².