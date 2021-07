ROYALS. Prins Harry deelt een weetje over Lilibet, opvallend filmpje uit Monaco

In Groot-Brittannië stond deze week een groot evenement op de planning en is er een verzoening in de maak in diezelfde koninklijke familie? En hoe zit het eigenlijk in Monaco, waar prins Albert en prinses Charlene iets te vieren hadden? Alle weetjes en roddels uit koninklijke kringen op een rij.

Feest in Monaco: daar vierden prins Albert en prinses Charlene donderdag hun tinnen huwelijksverjaardag. Dat betekent dat de twee tien jaar geleden zijn getrouwd. De prinses deelde voor de gelegenheid een compilatiefilmpje van hun mooiste dag. Op Instagram lijkt alles hierdoor koek en ei tussen de twee, maar eerder raakte bekend dat het koppel hun jubileum niet samen doorbracht. Hij was in Monaco, zij in haar geboorteland Zuid-Afrika. “En ze is ook niet van plan terug te komen”, schreef het Franse magazine Voici eerder. Charlene zou boos zijn op haar wederhelft omdat hij mogelijk nóg een buitenechtelijk kind heeft.

Er ligt een nieuwe koninklijke doos vol koekjes in de supermarkt. Hofleverancier Delacre gebruikt daarvoor een gezinsfoto van koning Filip, koningin Mathilde en hun vier tienerkinderen, Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore. Smullen kan voor 13,99 euro. Vraag je je af waar je de foto van de familie eerder hebt gezien? Het beeld werd in 2020 ook al gebruikt als kerstkaartje.

Ook een ander kerstkaartje kwam deze week weer in het nieuws. Eentje uit 1993 om precies te zijn. Het was dat van wijlen prinses Diana en haar twee zonen prins William en prins Harry - het eerste zonder prins Charles. Het kiekje werd volgens fans van het Britse koningshuis gebruikt als inspiratiebron voor het standbeeld van Lady Di, dat donderdag werd onthuld in de tuinen van Kensington Palace. Zowel op de vertederende foto met haar kinderen als in het kunstwerk draagt ze een kokerrok met opvallende riem en blouse.

© Isopix

De lichaamstaal tussen de prinsenbroers was tijdens de onthulling van het standbeeld koel, zo stellen experts in de Britse media. Intussen zou een andere band volop in herstel zijn: die tussen Kate Midlleton en Meghan Markle. De hertogin van Cambridge probeert naar verluidt meer contact te zoeken met de hertogin van Sussex. Volgens een bron in Us Weekly begon alles bij de geboorte van Lilibet en stuurt Kate sindsdien veel cadeautjes op om een relatie te proberen opbouwen met haar schoonzus.

© ISOPIX

Afgelopen woensdag heeft prins Harry, reeds in Groot-Brittannië voor de festiviteiten die donderdag plaatsvonden, een beetje meer over zijn dochtertje Lilibet verteld. Dat deed hij tijdens de WellChild Awards in Londen. Hij vertrouwde die andere bekende gast Ed Sheeran toe dat het als vader van twee kinderen een beetje “jongleren is”. Aan een andere gast vertelde hij dat de kleine meid “heel kalm is en er gewoon lijkt bij te zitten, terwijl Archie als een gek rondrent.”

© AP

Ed Sheeran was trouwens ook aanwezig tijdens de EK-match Duitsland-Engeland, maar het schattigste beeld in de tribune was dat van de Britse prins George. Hij wassamen met zijn ouders prins William en Kate Middleton van de partij om te supporteren. En jawel, de Engelse ploeg stootte door naar de kwartfinales. Ongetwijfeld mede door het applaus van de achtjarige royal in maatpak, dat helemaal hetzelfde leek als zijn trotse papa.