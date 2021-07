Wout van Aert blijft strijdvaardig: “Ik vond het wel leuk om de sleur van de dag te doorbreken en oorlog te maken”

LEES OOK. Mohoric wint spektakelrit, gele trui Mathieu van der Poel in de aanval, Roglic en Thomas verliezen tijd

Wout van Aert zei voor de rit nog dat hij niet meer in het geel geloofde, maar zat toch mee in de ontsnapping in de hoop dat hij kon verrassen. “Ik moet niet alles vertellen voor de rit”, lachte de Belgische kampioen. “Ik vond het wel leuk om in de Tour de sleur van de dag te doorbreken en oorlog te maken. Het plan was om mee te zijn in de aanval vandaag. Zowel voor winst, als voor het klassement. Ik ken Mathieu ondertussen al een beetje, dus ik wist dat hij alert zou zijn. Het is knap dat hij zo mee koerst. Ik kreeg hem er niet af. Hij verdient veel respect.”

“Mohoric reed een beetje stom weg tijdens de sprint voor de bergpunten en zette dan door, terwijl de zwaarste klim nog moest komen. Maar op een of andere manier bleef hij ons voor dus hij was sterk. Daarna werkten we niet super goed meer samen. Voor mij was het moeilijk om zowel op de dagzege als het klassement te focussen. Mohoric is de verdiende ritwinnaar. Onderweg heb ik wat gepraat met Mathieu. Ik liet eerst Asgreen aanvallen omdat die ook een klein gevaar was voor de gele trui van Mathieu. Hij liet hem in de finale rijden, want dan was het te laat om nog twee minuten goed te maken. Ik heb alles op één aanval gezet, maar ik kreeg hem er niet af. Dan heb ik boven gezegd dat we beter zouden samenwerken, dan bleven we allebei in de buurt.”

“Of het speciaal was met Mathieu? Het voelde gewoon aan. Als je rondkijkt heb je niet door of je nu in de Tour zit of in de Superprestige van Ruddervoorde. Zal voor altijd zo blijven denk ik. We hebben onderweg wat gelachen. Op een gegeven moment werkte zijn communicatie niet en zei ik dat we al drie minuten voorsprong hadden. Hij schrok”, lacht Van Aert om zijn eigen leugentje.

Van Aert staat nog steeds 30 seconden van Van der Poel en gelooft er nog in. “Nu moet ik zeker nog niet opgeven. Ik blijf op zelfde achterstand staan. Ik ben benieuwd hoe ik mij morgen zal voelen na de rit van vandaag. Ik gok dat ik slechte benen zal hebben. Als Pogacar zijn duivels ontbindt, zal er weinig mogelijk zijn. Ik heb al gehoord dat Primoz tijd heeft verloren en Jonas Vingegaard eraan is blijven hangen. Of hij nu kopman wordt? We moeten eens rustig bekijken wat we gaan doen. Het was alleszins niet de bedoeling. We hadden gehoopt dat Primoz voldoende hersteld zou zijn, maar dat is niet zo. Jammer.”

Op de Franse televisie zeiden de commentatoren dat Van Aert bezig was met de Tour te winnen. Daar moest hij zelf smakelijk om lachen. “Ik overweeg een crashdieet om tegen morgen nog 10 kilo kwijt te geraken. Zoiets is bullshit natuurlijk”, lachte hij.