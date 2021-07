Zomerse sandalen en een kindvriendelijke rugzak: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Spacer woman

Ann, eindredacteur: “Oké, oké, ik ben een nerd: ik kocht maar liefst drie T-shirts van de vintage-collectie van ESA. Die met de Hubble erop deed ik ondertussen ook al aan, en ik word er instant blij van.” 23,76 euro.

shop.spreadshirt.be

Zomersandalen

Frédérique, eindredacteur: “Wat doe je als de hond een hap uit je favoriete Romeinse sandaaltjes bijt en de touwtjes van je ander paar de dag nadien knappen? Meteen een nieuw paar shoppen: het is geen zomer zonder vetersandalen!” Soldenprijs, 39,99 euro.

shop.mango.com

Kindvriendelijke rugzak

Ann, eindredacteur: “Op pad met twee kleine meisjes moet ik vaak ook twee kleine handjes vasthouden. Dan is een handtas die tegen een kinderhoofdje kan botsen niet altijd een goed idee. Enter deze stijlvolle rugzak van mooi bruin leer.” Soldenprijs, 143,95 euro.

www.zalando.be

Maxi-kaftanjurk met plissé

Lien, redacteur: “Wanneer ik deze precies ga dragen, weet ik niet, maar de felgroene kleur zal alvast mijn dressing opfleuren.” Soldenprijs, 135 euro.

www.essentiel-antwerp.com

Festivalshirt

Hanne, redacteur: “Deze zomer staan er voor mij nog geen festivals op de agenda en op een podium zal het nooit meer lukken om Pink Floyd live aan het werk te zien, maar met dit shirt waan ik me wel meteen op een sferisch evenement in de seventies met psychedelische gitaarmuziek. Om op te knopen boven mijn broek of rok en go!” Soldenprijs: 5,99 euro.

www2.hm.com

Blijven drijven

Hanne, redacteur: “Het mag dan wel nog niet echt zomeren: je bent maar beter voorbereid als er een zwoele periode aankomt. En dan ga ik ergens gaan drijven op deze Intex-aardbei. Eventueel met een bakje verse aardbeien in de hand, kwestie van de fris en fruitige feel af te werken.” 19,99 euro.

www.suprabazar.be