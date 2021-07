Geen inreisverbod meer voor India, wel nieuw verbod voor Rusland en Indonesië

Vanaf zaterdag geldt een inreisverbod voor de landen Indonesië en Rusland, gezien het toenemende aantal coronabesmettingen in die landen. Opvallend: het inreisverbod voor India is vanaf zaterdag niet meer van kracht.

De ministers van Volksgezondheid keurden recent een lijst met landen goed waar de coronasituatie dermate zorgwekkend is dat er een reisverbod geldt voor alle niet-Belgen en niet-inwoners van ons land die de afgelopen veertien dagen in zo’n land zijn geweest, met een paar uitzonderingen. Belgen of mensen die hier wonen, moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen en moeten zich laten testen op dag 1 en dag 7. Alle personen die terugkeren uit een heel hoog risicoland moeten bovendien ook 10 dagen in quarantaine.

Vanaf zaterdag worden Rusland en Indonesië aan de lijst toegevoegd. Opvallend is dat India, waar de deltavariant voor het eerst werd vastgesteld, van de lijst verdwijnt, net als Pakistan. Op dit moment is het niet duidelijk waarom die twee landen vanaf zaterdag niet meer op de lijst staan.

In totaal geldt het inreisverbod nu voor volgende landen: Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazilië, Chili, Colombia, Congo, eSwatini (Swaziland), Georgië, Indonesië, Lesotho, Mozambique, Namibië, Nepal, Oeganda, Paraguay, Peru, Rusland, Suriname, Trinidad Tobago, Tunesië, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk, Zimbabwe en Zuid-Afrika.