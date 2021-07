Jacky Mathijssen had Mike Trésor onder zijn hoede bij de nationale beloften. — © BELGA

Mike Trésor, aanvaller van Willem II, is nog een zucht verwijderd van een transfer naar KRC Genk. Als hij slaagt in zijn medische tests, is hij een Genkie. “Hij heeft iets van Trossard”, aldus nationaal beloftencoach Jacky Mathijssen.