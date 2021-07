REACTIES. “Voelde al snel waarom Stuyven Milaan-Sanremo gewonnen heeft”

LEES OOK. Mohoric wint spektakelrit, gele trui Mathieu van der Poel in de aanval, Roglic en Thomas verliezen tijd

Jasper Stuyven: “Sterkste heeft gewonnen”

“Mohoric was sterk, zeker op het steile stuk. Toen hij op beklimmingen doorreed, had ik wel door dat hij sterk was. Die echt steile percentages zijn niet in mijn voordeel. Ik probeerde mijn eigen tempo te rijden en het verlies te beperken. Ik heb lang op 20 à 30 seconden gehangen en hoopte om misschien nog terug te komen, maar op de allerlaatste klim was ik er niet bij. Dan was het over en out. Stom, want weer een gemiste kans, maar ik stond er. De sterkste heeft vandaag gewoon gewonnen. Alleen de overwinning telt, ik zal maar blijven proberen zeker?”

© BELGA

De helse etappe liet ook bij Stuyven sporen na. “Het was een gevecht om weg te geraken. Het ging heel snel, ik moest er even van bekomen. Met Victor Campenaerts was het een goed moment om naar voor te springen omdat ze achter ons naar elkaar keken voor het algemene klassement. Het doet wel pijn nu. Ik had de afgelopen dagen geen supergevoel, maar nu is het beter. Ik ben blij dat het op de dag dat het moest bijna lukt. Met Vincenzo Nibali hadden we goede papieren voorin, maar ze lieten hem niet rijden. Spijtig want als hij samen met Mohoric weg was, was dat ideaal voor ons.”

“Of ik vanavond naar de Rode Duivels ga kijken? Als ik niet in slaap val”, sloot Stuyven lachend af.

Victor Campenaerts: “Voelde al snel waarom Stuyven Milaan-Sanremo heeft gewonnen”

“Ik denk dat ik al veel progressie gemaakt heb in de wegritten het voorbije jaar, maar het is duidelijk dat ik nog inhoud mis. Samen met Jasper Stuyven reed ik naar de kop van de koers en dat ging aanvankelijk goed. Toch voelde ik al snel waarom Stuyven Milaan-Sanremo heeft gewonnen en waarom ik elke koers die langer is dan 200 kilometer niet meer kan doen dan aanklampen. Het was niet super gemakkelijk om mee te glippen, dat was voor iedereen wel wat duwen. Ik had tegen Stuyven gezegd dat we nog voor de cols iets moesten doen of het anders zeker niet ging lukken. Maar Mohoric was gewoon enorm sterk. Die zei op dat klimmetje tegen ons dat we mochten zeggen hoeveel hij moest rijden op die klim. Ik antwoordde dat elk tempo voor mij te snel was op dat moment. Hopelijk komen er nog kansen en ik hoop dat ik mij dan iets beter voel in de finale.”

© BELGA

Winnaar Matej Mohoric: “Rit lag mij goed”

“Ik wist dat het vandaag een rit was die mij goed ging liggen. Toen ik gisteren de etappes aan het overlopen was, zag ik dat er na vandaag nog maar één rit is die mij perfect ligt, dus ik besloot om er vandaag al vol voor te gaan. Er zaten supersterke renners in de kopgroep en ik wist dat ik niet mocht wachten tot de slotklim om aan te vallen. Eerst was ik gewoon voor de bolletjestrui aan het sprinten, maar toen zag ik dat er een gat was en besloot ik om gewoon door te rijden. Beetje bij beetje werd dat gat groter en ik bleef gewoon alles geven. Ik kon bijna niet geloven dat ik zou winnen tot in de laatste kilometer. Deze overwinning is nog mooier dan die in de Giro en de Vuelta. Het was de langste rit van deze Tour en dat ligt mij enorm goed.”

© REUTERS

Xandro Meurisse: “Het was zeer zwaar”

“We waren wel met veel, maar we hebben wel 200 kilometer in de vlucht gezeten. Het was zeer zwaar. Het plan was om geen grote groep te laten gaan en meedoen in de finale, ofwel moesten we mee zijn in de vlucht. Tony Martin viel aan met Wout van Aert in het wiel, die zei dat Mathieu Van der Poel op komst was en we hadden al snel een mooie groep. Het was een geslaagde dag voor onze ploeg. We focusten ons voor de gele trui op Asgreen en Van Aert. Op de derde laatste klim moest ik even lossen, maar ik kon dan nog terugkomen om tempo te maken en dan zat mijn werk erop. Ik ben heel tevreden voor Mathieu en de ploeg dat we de gele trui nog altijd hebben. Hoelang hij het nog kan houden? Met Mathieu weet je nooit. Wie weet kan hij hem houden top op de rustdag, dat zou al heel mooi zijn. Het is nu al heel mooi en we gaan er elke dag alles aan doen om hem te houden.”