Tour-ambities van Primoz Roglic mogen de kast in: Sloveen verliest bijna vier (!) minuten in dolle etappe

Primoz Roglic de verliezer van de dag in de Tour. De Sloveen was vooraf een van de topfavorieten voor de eindzege, maar kwam al vroeg in de Tour zwaar ten val. Zijn kansen op een eerste eindzege kregen toen al een fikse deuk, vandaag werden ze helemaal aan diggelen geslagen. Op Le Signal d’Uchon moest hij het uitgedunde peloton laten rijden, aan de meet verloor hij bijna 4 minuten.