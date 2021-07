Gluren bij BV’s: Joyce De Troch werkt zich in het zweet, Elke Clijsters heeft iets te vieren

Veel feest, veel zon, een toevallige ontmoeting en verdriet: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Feest voor Billie-Ray: het dochtertje van Astrid Coppens is twee jaar geworden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“I smile at the ground cause wood also has feelings”, schrijft Eline De Munck bij twee kiekjes waarop ze de spot drijft met influencers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Werk en plezier combineren? Dat doet Valerie De Booser op het zonovergoten Ibiza.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Plezier volgens Stephanie Planckaert? Dat is de simpele combinatie van ... spaghetti en goed volk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Geen filter, enkel zweet”, schrijft Joyce De Troch bij een foto in sportoutfit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Triestig nieuws, gedeeld door Nora Gharib. Zij gaat na twaalf jaar uit elkaar met haar partner. Ze blijven wel goede vrienden en hun dochtertje komt op de eerste plaats.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Supertrots! Dat is Ann Van Elsen op haar oudste dochter. Omdat ze een goed rapport heeft, maar ook vooral omdat ze over een gouden hart beschikt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Elke Clijsters heeft iets te vieren: achttien jaar vriendschap met haar lookalike.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ze wenste dat ze zelf koningin was, maar haar favoriete ontwerper draagt ze wel al: Leen Dendievel in Natan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

BV-kapper Jochen Vanhoudt en zijn man konden hun ogen niet geloven tijdens een diner in Parijs: niemand minder dan Robbie Williams kwam er ook tafelen en ze raakten zelfs aan de praat met de superster. Ze praatten onder meer over voetbal en hun professionele bezigheden.