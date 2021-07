Mensenhandelaars beloofden jonge Roemeense meisjes een job in de Portugese landbouw. Ze kwamen in de Truiense bar The Lobby terecht. — © vrs

Sint-Truiden

“De Chaussée d’Amour is veranderd in Chaussée de Crime”, zei een uitbater in 2009 al, nadat dertien kogels zich in zijn bar geboord hadden. Maar klopte dat wel? En heeft de amour intussen weer overwonnen? Aflevering 3 van de zomerreeks ‘Chaussée d’Amour’: de schaduwzijde van de neonlichten.