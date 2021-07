Hamilton en Mercedes bovenaan tijdens tweede oefensessie, Max Verstappen op achtervolgen

Lewis Hamilton heeft tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Oostenrijk de snelste tijd gereden. Mercedes reed een sterke oefensessie want Valtteri Bottas plaatste zijn wagen op de tweede plaats, voor Max Verstappen die tijdens de eerste oefensessie de snelste was.

Ondanks dat er voor het tweede raceweekend op rij op de Red Bull Ring wordt gereden kregen we ook tijdens de oefensessies op vrijdag heel wat actie op de baan. Zo was het tijdens de tweede oefensessie meteen erg druk en was het bij momenten zelfs zoeken voor ‘positie’ om een goed rondje te kunnen rijden.

Er werd al wat meer voluit gegaan en net als tijdens de eerste oefensessie zagen we bij het opzoeken van de limieten van de baan en de wagen verschillende rijders in de fout gaan.

Bij Valtteri Bottas ging het nog net goed in zijn Mercedes maar Charles Leclerc ging breed in de laatste bocht. Gelukkig voor de Monegask is daar een erg brede uitloopstrook voorzien.

Met nog zo‘n tien minuten op de klok was het Lewis Hamilton die de snelste tijd achter zijn naam had staan. De zevenvoudig wereldkampioen staat onder druk na de performance van Max Verstappen de voorbije races en ook hij belandde in de grindbrak.

Tijdens het slot van de sessie begon het te regenen op de Red Bull Ring waardoor geen rondetijden meer verbeterd werden en Lewis Hamilton dus de snelste bleef, voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en Max Verstappen.

01 Lewis Hamilton Mercedes 1:04.523 31

02 Valtteri Bottas Mercedes 1:04.712 34

03 Max Verstappen Red Bull 1:04.740 35

04 Lance Stroll Aston Martin 1:05.139 33

05 Sebastian Vettel Aston Martin 1:05.268 37

06 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:05.356 37

07 Pierre Gasly AlphaTauri 1:05.379 38

08 Fernando Alonso Alpine 1:05.393 34

09 Lando Norris McLaren 1:05.466 34

10 Antonio Giovinazzi Alfa Rome 1:05.511 32

11 Sergio Pérez Red Bull 1:05.516 39

12 Esteban Ocon Alpine 1:05.527 36

13 Carlos Sainz Ferrari 1:05.620 37

14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:05.624 33

15 Daniel Ricciardo McLaren 1:05.698 32

16 Charles Leclerc Ferrari 1:05.708 33

17 George Russell Williams 1:05.819 36

18 Mick Schumacher Haas 1:05.911 35

19 Nicholas Latifi Williams 1:06.014 38

20 Nikita Mazepin Haas 1:06.173 35

(F1journaal.be)