Niet alleen de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Italië in de kwartfinale van het EK voetbal vrijdagavond om 21 uur trekt de aandacht in Italië. Ook de komst van José Mourinho bij AS Roma zorgt voor dolle Italiaanse fans. De Portugese coach tekent vandaag zijn contract bij Roma en arriveerde eerder deze middag. Honderden fans stonden hem op te wachten.