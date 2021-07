Last van migraine? Volgens wetenschappers verzacht dit dieet de pijn

Wie vaak last heeft van migraine, zou de frequentie van de helse hoofdpijn kunnen verminderen door over te schakelen op een mediterraan eetpatroon, rijk aan veel vette vis. Daarin zitten immers veel omega 3-vetzuren , die gekoppeld worden aan de vermindering van hoofdpijn. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in het vakblad British medical journal .

Een team wetenschappers, verbonden aan het National Institute on Aging in Baltimore, testte of het veranderen van omega 3-vetzuren in voeding invloed had op de frequentie of ernst van migraine bij dames.

Daarvoor rekruteerden ze 182 vrouwen die vijf tot twintig dagen per maand last hadden van migraine. Ze verdeelden de dames over drie groepen en lieten hen gedurende vier maanden evenveel diëten uittesten: een dieet rijker aan omega 3-vetzuren en een normaal niveau van omega 6-vetzuren, een dieet met meer omega 3-vetzuren en minder omega 6-vetzuren en een controledieet met typische niveaus van beide vetzuren.

Wat blijkt na de testperiode? De eerste twee van de hierboven vermeldde diëten brachten verlichting. Bij wie meer omega 3-vetzuren binnenkrijgt, komen er meer pijnregulerende moleculen vrij die een gunstige impact hebben op de pijnervaring. Hoewel de diëten de ernst van de hoofdpijn van de deelnemers niet significant verminderden, duurden de episodes wel minder lang. Ook de frequentie van de aanvallen verminderde aanzienlijk.

Belangrijke kanttekening: de onderzoekers weten niet of deze aanpak überhaupt werkt bij kinderen en mannen. Het is ook nog gissen of andere bronnen van omega 3-vetzuren even effectief zijn, zodat ook vegetariërs met migraine kunnen worden geholpen.