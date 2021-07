Sint-Truiden

Wie kan er beter vertellen over het leven op de Chaussée d’Amour dan de mensen die er al decennialang wonen? Want vergis u niet, tussen al die flikkerende neonlampen wordt ook heel wat huiselijk lief en leed gedeeld. “Je zal hier niemand vinden die hier niet graag woont”, klinkt het in de vijfde aflevering van onze zomerreeks over de Chaussée d’Amour.