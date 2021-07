Niet Harry en William, maar wel drié kinderen bij pas onthulde standbeeld Diana: hierop is het geïnspireerd

Er heerst wat onduidelijkheid rond het standbeeld van prinses Diana, dat op donderdag 1 juli werd onthuld in Kensington Palace, omdat ze dan zestig zou zijn geworden. Want wie zijn de kindjes aan haar zijde? Niet prinsen Harry en William, dat staat vast. En waar hebben we die gebeeldhouwde outfit nog gezien?

De look van de prinses, die in 1997 om het leven kwam na een auto-ongeval in Parijs, knipoogt volgens koninklijke fans naar het ensemble dat ze droeg de kerstkaart in 1993. Daarop combineerde ze een gelijkaardige kokerrok en een blouse. Opmerkelijk is dat die kerstkaart de allereerste was waar Diana en haar twee zonen op stonden, zonder prins Charles. Enkel haar kapsel verschilt van de snit op de beroemde foto.

Of die ene foto echt de inspiratiebron vormde voor artiest Ian Rank-Broadley is niet bekend. De officiële verklaring van Kensington Palace luidt dat de outfit “de latere fases van Diana’s leven representeert, waarin ze zelfvertrouwen won in haar rol als ambassadrice voor verschillende humanitaire zaken”. Lady Di droeg wel vaker een kokerrok met opvallende riem en een witte blouse. In 1998 combineerde ze tijdens een vakantie in Mallorca een rode kokerrok met witte blouse, in 1992 deed ze hetzelfde in het Egyptische Caïro, maar dan koos ze voor een gele rok met witte blouse.

Ook de drie kinderen - twee jongens en een meisje - focussen op de levensstijl van Diana. Ze werden erbij geplaatst om de universaliteit en de impact van haar werk te vertegenwoordigen. Kritische fans van het koningshuis zijn echter verward. “Ik dacht eerst dat de kunstenaar prins Harry een rokje had aangetrokken”, aldus een van de reacties op sociale media.