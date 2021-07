Waarom Martinez het psychologische voordeel op zijn Italiaanse collega Mancini heeft

Roberto Martinez en Roberto Mancini delen meer dan alleen een voornaam en de twee eerste letters van hun familienaam. De Belgische en Italiaanse bondscoach treffen elkaar voor het eerst sinds een historische Cup Final in 2013, die hun beider carrières een beslissende wending gaf. De onderlinge stand staat 7-1 in het voordeel van Mancini. Maar toch heeft Martinez het psychologische voordeel. Ook weer vanavond in München?