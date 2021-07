Hevige branden in Canada veroorzaken zeldzaam weerfenomeen

‘Dit is letterlijk een vuurstorm’, reageerde Daniel Swain, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Californië op Twitter. ‘Ik denk dat dit de meest extreme vorm van brandgerelateerde wolkvorming is die ik ooit heb gezien sinds er satellietbeelden zijn.’

De satellietbeelden aan het begin van de video in dit artikel tonen hoe wolkenpluimen van het type pyrocumulonimbus uitstijgen boven de stratosfeer in de Canadese provincie British Columbia. De streek wordt al dagenlang geteisterd door een extreme hittegolf. Sinds kort breken ook geregeld branden uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het dorp Lytton in die provincie is helemaal uitgebrand. Woensdagavond vaardigde burgemeester Jan Polderman nog een evacuatiebevel uit omdat een bestaande brand steeds verder oprukte naar het dorp. Een nieuwe brand haalde de acties van de overheid snel in.

Het dorp baadde al in de vlammen voor er een verzamelplaats kon worden ingericht. De bewoners reden verschillende kanten op om aan de vlammen te ontkomen. Dat maakt dat er geen zicht is op eventuele slachtoffers. Contact met mogelijke overlevers in het dorp is moeilijk, doordat het elektriciteitsnet en de telefoonverbindingen plat liggen.

LEES OOK. Warmste plek van Canada staat in brand: “De lucht is er als vuur”