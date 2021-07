Barbecue bij Okra Bret-Gelieren

Naar jaarlijkse gewoonte, ten minste als Covid geen roet in het eten gooit, werd bij Okra Bret-Gelieren het zomerfeest georganiseerd. Het werd een succes want niet minder dan 80 leden schreven zich in voor de barbecue. Iedereen was blij om elkaar terug te zien, de nieuwtjes uit te wisselen en een glas te drinken. Nu maar hopen dat de rest van het jaarprogramma kan uitgevoerd worden want er staan nog heel wat activiteiten te wachten.