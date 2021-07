Herk-de-Stad

Herk-de-Stad is burgemeester Bert Moyaers zopas in het huwelijksbootje gestapt met zijn partner Nathalie Campana. Dat gebeurde in het prieel in het park Olmenhof aan het stadhuis. Het koppel kwam in een koets met paarden naar het Olmenhof. De plechtigheid werd geleid door schepen Guido Ector, partijgenoot van Bert Moyaers (Vooruit).