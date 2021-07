Alpecin-Fenix verlengt contracten Sbaragli en Riesebeek

Sbaragli en Riesebeek rijden sinds vorig jaar voor Alpecin-Fenix.

“Dit jaar was het belangrijkste doel om het team en Mathieu van der Poel 100 procent te steunen in de Tour”, stelt Sbaragli, die in 2015 een rit won in de Vuelta. “In de Amstel Gold Race (7e), waar ik wat vrijheid kreeg, deed ik het goed. Ik zal nog meer gefocust zijn voor de rest van het seizoen.

“Ik had al twee erg mooie jaren bij het team. Ik ben echt verbeterd als renner, dat kan je wel zien aan mijn resultaten en aan de manier waarop ik onze kopmannen heb geholpen”, verklaart Riesebeek, die eerder dit jaar tweede werd in de 15e etappe van de Giro.

Alpecin-Fenix heeft sinds de tweede Touretappe met Mathieu van der Poel de geletruidrager in de rangen. Vrijdag verdedigt de Nederlander zijn koppositie in de zevende rit.