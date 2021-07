Gemeentelijke adviesraad bezoekt De Maasbar

Op vrijdag 25 juni gingen de leden van de adviesraad op plezierbezoek bij De Maasbar, een gezellige bar met uitzicht op de Maas waar je een prachtig terrasje kan doen in het midden van de natuur van Maasmechelen. Naast al deze pluspunten, is de Maasbar ook nog eens toegankelijk voor mensen met een beperking en is er een toegankelijk sanitair voorzien dat ook door rolstoelgebruikers kan gebruikt worden.

De Maasmechelse adviesraad voor personen met een beperking bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van verschillende verenigingen voor personen met een beperking. Zij adviseren en ondersteunen het gemeentebestuur op het vlak van toegankelijkheid, mobiliteit en andere thema’s. Ze geven als het ware een stem aan personen met een beperking in onze gemeente.De adviesraad werd met open armen ontvangen door Andy, een van de uitbaters van de Maasbar. Vorig jaar kreeg Andy enkele opmerkingen en tips van rolstoelgebruiker Wannes over hoe hij zijn Maasbar met enkele relatief kleine aanpassingen toch toegankelijk kon maken voor personen met een beperking. Andy twijfelde geen moment om de nodige aanpassing te ondernemen bij het openen van de Maasbar in 2021. Een voorbeeld voor horeca-uitbaters en ondernemers.Uitbater Andy: “Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor iedereen. Vaak wordt er niet of onvoldoende stilgestaan bij de moeilijkheden waar minderheidsgroepen zoals personen met een beperking tegenaan lopen. Dat gebeurt natuurlijk meestal onbewust en ongewild, gewoon uit onwetendheid. Als mensen je hier dan over aanspreken, neem ik dat met plezier ter harte.”Zelf heeft hij een fantastische dochter die geboren werd met een beperking en ook zij zal vroeg of laat te maken krijgen met bepaalde obstakels en moeilijkheden in onze maatschappij. Andy vindt het dus belangrijk om hier steeds aandacht voor te hebben. Gemeenten, ondernemers, handelaren, horeca-uitbaters en eigenlijk iedereen die deel uitmaakt van onze maatschappij kan hieraan zijn steentje bijdragen.