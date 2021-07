Kleuters zwaaien af in stijl

Ook dit jaar keken ze er weer naar uit. De kleuters van de derde kleuterklas van de vrije basisschool in As namen afscheid van de kleuterklas en worden schoolkind.

Op 30 juni 2021 namen de 21 kleuters van juf Heidi afscheid van hun kleutertijd in de centrumschool van de Vrije Basisschool van As. Dat werd in de klas gevierd met een feestelijke proclamatie en de nodige (kinder-)champagne. Het was een jaar als geen ander met de telkens opnieuw wijzigende regeltjes door corona. Het voortdurend werken en spelen in de eigen bubbel werd dan ook een grote uitdaging. Samen met de juf doorstonden de kleuters deze beproeving, ieder op z’n eigen manier. De zomervakantie kwam dan ook als geroepen. Trots op hun prestatie en met een klein hartje werd er afscheid genomen.