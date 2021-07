Woonzorgcentrum Eyckendael daagt bewoners uit

In de eerste week was de uitdaging om met zoveel mogelijk verschillende bewoners een route te fietsen doorheen Riemst met de rolstoelfietsen. De uitdaging van de tweede week waren activiteiten die in het teken stonden van beleving. Zoals een borrelavond, een voetmassage, een bezoekje aan ‘ klein Lourdes’ enzomeer. Voor de derde week werd een BBO-meter uitgebouwd. Dus eigenlijk een fit-o-meter waarin Bewegen, Beleven en Ontmoeten centraal stonden. Tenslotte werd er in week vier ingezet op wandelen in de omgeving van het woonzorgcentrum, dit in samenwerking met de Samentuin en lagere school De Klinker van Riemst. Deze actieve maand werd afgesloten met een feestelijke barbecue voor bewoners en personeel.