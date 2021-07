Neos Hasselt ontdekt de mooiste plekjes van domein Kiewit

Tijdens een gedeelte van de tocht, verdeeld in 3 lussen, verkenden ze het gebied vanop de diverse kronkelende knuppelpaden en werden ze zelfs geconfronteerd met de wrakstukken van een vliegtuig uit WOII. Dat ze weer door de Wijers wandelden, was snel duidelijk aangezien water nooit ver weg was gedurende de hele wandelroute onder de vorm van verdoken poelen, vennen en vijvers. Het was weer een sportieve namiddag in een mooi stuk Hasseltse natuur die afgesloten werd met een drankje en enkele versnaperingen. Redactie: Mia Eerens