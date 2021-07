Solden, dat is zoeken naar de stuks die een aanvulling kunnen zijn op je bestaande garderobe. Geen sinecure dus, zeker niet als je weinig tijd hebt of snel ontmoedigd geraakt van overvolle (digitale) rekken. Daarom gingen we snuisteren in het aanbod van bekende winkelketens en zetten per shop vier stuks op een rij die een interessante, uiterst combineerbaar koopje zijn voor de komende maanden.