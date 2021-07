Rani Rosius nam afgelopen week op de Testbaan van Ford in Lommel samen met enkele andere atletes haar sponsorwagen in ontvangst. De sprintster koos voor een Mustang Mach-E Extended Range. — © Ford/Dennis Noten

De Nacht

De laatste dagen kan er niet naast haar gekeken worden. Rani Rosius. De Genkse prijkt in volle sprintinspanning op de affiches van De Nacht. De sprintster (21) is hét uithangbord van de 42ste editie, die zaterdag wordt gelopen in Het Veen in Heusden. “Ik voel me vereerd”, glundert de AVT-atlete.