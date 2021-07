Het proces te veel voor Trump? “Financieel zal hij niet doodgaan, tenzij...”

Het gerecht in Manhattan start een proces over belastingfraude door de Trump Organization, het familievastgoedbedrijf van de gewezen Amerikaanse president Donald Trump. “Dit is verre van de doodsteek voor Trump, hoogstens een speldenprik, zeker in de context van al die andere processen en onderzoeken die al tegen hem lopen”, zegt David Criekemans, professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen.