Om 10.15u is er een man neergestoken in de Carnotstraat. — © rr

Antwerpen

Een man is vrijdagochtend levensgevaarlijk verwond geraakt na een steekpartij in de Carnotstraat in Antwerpen. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.