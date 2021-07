Voetbalbond straft Noa Lang na onrespectvol gedrag tijdens titelviering Club Brugge

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verplicht Club Brugge-speler Noa Lang om een educatief en gegidst bezoek te brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen, een museum over de Holocaust en mensenrechten. De Nederlandse voetballer kreeg die straf vrijdag, nadat hij zich bij de titelviering van blauw-zwart onrespectvol had uitgelaten over de joodse gemeenschap.