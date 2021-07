Toeschouwster die met een bord half Tourpeloton deed vallen, is “bang” voor de gevolgen

De toeschouwster die vorige zaterdag tijdens de eerste rit van de Ronde van Frankrijk een massale val veroorzaakte in het peloton blijft langer in hechtenis. Dat maakte het parket van Brest donderdag bekend. Intussen heeft de Française ook voor het eerst van zich laten horen.

De 30-jarige vrouw meldde zich woensdagmiddag bij het politiekantoor van Landerneau. Eerder op de dag was ze geïdentificeerd door de politie. Nog voor die haar wilde gaan ondervragen, bood ze zichzelf aan. Ze maakte van haar recht gebruik om eerst nog een dokter te zien. ‘s Avonds werd ze ondervraagd. Er vond ook een huiszoeking plaats op haar woonplaats.

Na de massale val zaterdag, op 45 km van de aankomst in de eerste rit van de Tour waarbij verschillende renners zware blessures opliepen, startte de officier van justitie van Brest een onderzoek naar “het onvrijwillig veroorzaken van blessures van niet meer dan drie maanden door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht”. Het onderzoek wordt gevoerd door de politie van Landerneau en de vrouw riskeert een boete van 1.500 euro.

De internationale wielervakbond (CPA) heeft intussen bij de politie aangifte gedaan tegen de vrouw. Tourorganisator ASO trok haar klacht tegen de toeschouwster dan weer in. “Dit verhaal werd buiten proportie geblazen”, zei Tourbaas Christian Prudhomme aan verschillende media.

“Schaamte”

Maar de vrouw, die in Finistère zou wonen en de dochter is van een Duitse moeder, zou “bang hebben voor de gevolgen” van haar actie tijdens de Tour. Dat liet publiek aanklager Camille Miansoni donderdag weten.

Ze zou ook “spijt hebben” van haar “stommiteit” en zich “schamen”. Bovendien zou de Française “overweldigd” zijn door de mediahype rond de feiten. Volgens Miansoni zou de vrouw aanvankelijk ook niet beseft hebben wat ze precies gedaan had en daardoor “haar fout niet ingezien hebben”.

De vrouw wilde met haar bord “een hartelijk bericht sturen naar haar grootouders”, die “ijverige toeschouwers” zijn van de Tour. Op het stuk karton stond “Opi en Omi”, opa en oma in het Duits.

Er werd verder ook nog opgeroepen tot kalmte rond de hele zaak. “Na onze oproep tot getuigen kregen we meer dan 4.000 reacties. Sommigen waren nuttig, anderen veel minder en zelfs grenzend aan het oproepen tot geweld. Het is belangrijk om in deze zaak het hoofd koel te houden.”