Nora Gharib scheidt jaar na geboorte dochter, Kind&Gezin: “Koppels hebben tijd nodig om evenwicht te vinden”

Zangeres/actrice Nora Gharib (27) en haar man Anson gaan scheiden. Vorig jaar kreeg het koppel nog een dochtertje, Chams. Over de oorzaak van de relatiebreuk wil Gharib niets zeggen, maar het is helaas bekend dat een baby de partnerrelatie vaak onder druk zet. “Maar vrees niet meteen het einde van de relatie bij problemen”, zegt Kind&Gezin. “Wij raden nieuwe ouderparen wel aan: aanvaard of zoek zoveel als mogelijk hulp die huishoudtaken even kan overnemen. Zo komt de nodige tijd vrij waarin jullie als koppel kunnen praten en vooral naar elkaar luisteren.”