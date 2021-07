Vandenbroucke over reismaatregelen voor Portugal: “We moeten niet naïef zijn, Europa gaat niet ingrijpen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaat vol op het gaspedaal staan voor nieuwe maatregelen om de deltavariant buiten te houden, die in Portugal grote opgang maakt. Maar de regionale regeringen duwen tegen. Binnen Europa liggen de extra maatregelen diplomatiek veel te gevoelig, klinkt het daar. “Als we niet snel beslissen, is het straks zinloos”, waarschuwt Vandenbroucke.